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Bakanlar Kurulu toplandı

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Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı.

Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 10.30’da başladı.

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