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Bakanlar Kurulu toplandı
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KIBRIS
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KIBRIS
23.08.2021 11:14
Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı.
Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 10.30’da başladı.
Etiketler:
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