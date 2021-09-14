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Bakanlar Kurulu toplandı
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KIBRIS
14.09.2021 11:38
Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı.
Başbakan Hamza Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 11.00’de başladı.
Etiketler:
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detay
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kıbrıs
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