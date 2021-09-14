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Bakanlar Kurulu toplandı

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Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı.

Başbakan Hamza Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 11.00’de başladı.

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