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Bakanlar Kurulu Toplandı

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UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başladı.
Bakanlar Kurulu Toplandı

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başladı.

Saat 14.00’te başlaması planlanlanan toplantı, Başbakan Sucuoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Rusya-Ukrayna krizine yönelik olağanüstü toplantıya katılması nedeniyle, saat 16.30’da başladı.

Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan toplantıda, bakanların tümü hazır bulundu.

Toplantı sonrasında, Başbakan Sucuoglu'nun açıklama yapacağı belirtildi.

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