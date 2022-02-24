Bakanlar Kurulu Toplandı

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başladı.
Saat 14.00’te başlaması planlanlanan toplantı, Başbakan Sucuoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Rusya-Ukrayna krizine yönelik olağanüstü toplantıya katılması nedeniyle, saat 16.30’da başladı.
Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan toplantıda, bakanların tümü hazır bulundu.
Toplantı sonrasında, Başbakan Sucuoglu'nun açıklama yapacağı belirtildi.
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