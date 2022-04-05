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Bakanlar Kurulu Toplandı

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Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 15.00 sularında başladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu toplantı salonunda başlayan toplantının gündeminde elektrik ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi de bulunuyor.

Kabine’nin 1 Mart’tan itibaren geçerli olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) elektrik faturalarında uyguladığı yeni tarife ücretlerini yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, halkın elektrik faturalarına gösterdiği tepkiyi önemsediklerini belirterek, elektrik zammı konusunun Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.

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