Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
3.570,59
Altın
1016.398
Dolar
18.5863
Euro
18.1314
Lefkoşa
26 °C
Mağusa
28 °C
Girne
25 °C
Güzelyurt
23 °C
İskele
28 °C
İstanbul
19 °C
Ankara
15 °C
Rusya’dan ABD ve müttefiklerine uyarı
Kuzey Kore lideri, Putin’in 70. doğum gününü kutladı
Bakanlar Kurulu toplandı
Kıbrıs yakınlarında dört ülkeden ortak tatbikat
İran'dan Mahsa Amini’nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama
İki yasa tasarısı ele alındı
Bu Gece Mevlid Kandili
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
Putin’in nükleer silah tehdidi: Türkiye’yi de etkiler
Kıbrıslı Rum Soutzis serbest bırakıldı
KTÖS: AKP'lilerin Hamasi Söylemlerine Boyun Eğmeyeceğiz.
Ayşe Sakallı hayatını kaybetti
Özdenefe: “Bir Bakıyorsunuz Kazı Çalışması Yapılıyor
Anastasiadis'in danışmanı istifa etti
Taçoy: “Engelsiz Yaşam Evi Yasa Tasarısı Meclis’e gönderilecek”
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
SEÇİM 2022
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”
Kıbrıs yakınlarında dört ülkeden ortak tatbikat
İki yasa tasarısı ele alındı
KTÖS: AKP'lilerin Hamasi Söylemlerine Boyun Eğmeyeceğiz.
Özdenefe: “Bir Bakıyorsunuz Kazı Çalışması Yapılıyor
Anastasiadis'in danışmanı istifa etti
Taçoy: “Engelsiz Yaşam Evi Yasa Tasarısı Meclis’e gönderilecek”
İskele’de Dr. Fazıl Küçük Parkı ve Dr. Fazıl Küçük Anıtı açıldı
Tatar'dan Güney'e sert tepki!
Din Görevlileri Derneği'nden Mevlit Kandili Açıklaması
Milletvekili Öztürk’ün, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmelerini Düzenleyen Yasada Tadilat Önerisi Resmî Gazetede Yayınlandı
Güney'de 2 bin 789 vaka
Arıklı; Başkanlık sistemine geçeceğiz, KKTC'yi tanıtacağız, er ya da geç bunlar olacak...
Bakanlar Kurulu toplandı
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
07.10.2022 16:26
Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı.
Toplantı, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında saat 16.15’te başladı.
Etiketler:
haber
,
detay
,
kıbrıs
,
manşet
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle 'g
Zeki insanların 8 belirtisi
Dünya'daki sınırlardan ilginizi çekecek fotoğraflar
Dubai'nin zengin çocukları
Diğer Haberler
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı.
Kıbrıs yakınlarında dört ülkeden ortak tatbikat
Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de "EUNOMIA 3-22" adlı Dörtlü Havacılık Tatbikat’ını tamamladı.
İki yasa tasarısı ele alındı
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili, Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı. Komite iki yasa tasarısını görüştü.
Bu Gece Mevlid Kandili
İslam aleminin önemli geceleri arasında yer alan Mevlid Kandili bu gece idrak ediliyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
Sağlık Bakanlığı, 52 hekimin kadrolanması ile ilgili açıklama yaptı.
Kıbrıslı Rum Soutzis serbest bırakıldı
Hakkındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçlaması nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta bir ayı aşkın tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzis bugün serbest bırakıldı. Soutzis’i arkadaşları tarafından karşılandı.
KTÖS: AKP'lilerin Hamasi Söylemlerine Boyun Eğmeyeceğiz.
07 Ekim 2022 Cuma 15:26
Ayşe Sakallı hayatını kaybetti
07 Ekim 2022 Cuma 15:20
Özdenefe: “Bir Bakıyorsunuz Kazı Çalışması Yapılıyor
07 Ekim 2022 Cuma 15:14
Taçoy: “Engelsiz Yaşam Evi Yasa Tasarısı Meclis’e gönderilecek”
07 Ekim 2022 Cuma 15:01
Dev-İş, maaş alamayan belediyelerde pazartesi eylemde olacak
07 Ekim 2022 Cuma 14:56
Tatar'dan Güney'e sert tepki!
07 Ekim 2022 Cuma 14:45
Din Görevlileri Derneği'nden Mevlit Kandili Açıklaması
07 Ekim 2022 Cuma 14:35
Milletvekili Öztürk’ün, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmelerini Düzenleyen Yasada Tadilat Önerisi Resmî Gazetede Yayınlandı
07 Ekim 2022 Cuma 14:32
Kamuda doktor atamaları yapıldı
07 Ekim 2022 Cuma 14:21
Esentepe - Girne Yolunda Trafik Kazası
07 Ekim 2022 Cuma 14:09
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
SAPTAMALAR
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
16:41 -
Rusya’dan ABD ve müttefiklerine uyarı
16:32 -
Kuzey Kore lideri, Putin’in 70. doğum gününü kutladı
16:26 -
Bakanlar Kurulu toplandı
16:17 -
Kıbrıs yakınlarında dört ülkeden ortak tatbikat
16:10 -
İran'dan Mahsa Amini’nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama
16:02 -
İki yasa tasarısı ele alındı
15:55 -
Bu Gece Mevlid Kandili
15:47 -
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
15:42 -
Putin’in nükleer silah tehdidi: Türkiye’yi de etkiler
15:34 -
Kıbrıslı Rum Soutzis serbest bırakıldı
15:26 -
KTÖS: AKP'lilerin Hamasi Söylemlerine Boyun Eğmeyeceğiz.
15:20 -
Ayşe Sakallı hayatını kaybetti
15:14 -
Özdenefe: “Bir Bakıyorsunuz Kazı Çalışması Yapılıyor
15:09 -
Anastasiadis'in danışmanı istifa etti
15:01 -
Taçoy: “Engelsiz Yaşam Evi Yasa Tasarısı Meclis’e gönderilecek”
FOTO GALERİ
Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle 'g
Zeki insanların 8 belirtisi
Dünya'daki sınırlardan ilginizi çekecek fotoğraflar
Dubai'nin zengin çocukları
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar DP'ye, orman dairesi YDP'ye geçiyor! İşte detaylar..
Katkı payları ödenmedi, BES Pazartesi eylem yapacak!
Hafta Sonu Planı Olanlara Dikkat
Ayşe Sakallı hayatını kaybetti
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.