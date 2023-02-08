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Bakanlar Kurulu Toplandı
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KIBRIS
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KIBRIS
08.02.2023 18:53
Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.Toplantı, saat 17.20’de başladı.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.
Toplantı, saat 17.20’de başladı.
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