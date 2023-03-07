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07.03.2023 18:14
Bakanlar Kurulu toplandı
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Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı
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