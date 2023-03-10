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Bakanlar Kurulu toplandı
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KIBRIS
10.03.2023 19:05
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.
Toplantı, saat 18.00’de başladı
Etiketler:
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