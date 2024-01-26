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Bakanlar Kurulu toplandı... Gündem "Zamlarla sert mücadele"...

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Bakanlar Kurulu saat 13.30'da Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı... Gündem "Zamlarla sert mücadele"...

Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı. 

Saat 13.30'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısında gündemin 'zamlarla sert mücadele' olduğu biliniyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Asgari ücret açıklandıktan sonra yapılan bu zamları ben hiç doğru bulmuyorum. Bir bakan olarak açık ve net söylüyorum Bakanlar Kurulu buna en sert şekilde mücadele edecek ve tedbirler alacak." ifadelerini kullanmıştı. 

Gözler Bakanlar Kurulu sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi.

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