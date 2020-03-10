Bakanlar Kurulu Toplanıyor

Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantı yapıyor.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 09.30 sıralarında başlaması planlanan Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde korona virüs ile ilgili son gelişmeler bulunuyor.
Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantı yapıyor.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 09.30 sıralarında başlaması planlanan Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde korona virüs ile ilgili son gelişmeler bulunuyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.