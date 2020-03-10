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Bakanlar Kurulu Toplanıyor

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Bakanlar Kurulu Toplanıyor
Bakanlar Kurulu Toplanıyor

 Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantı yapıyor.

 

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 09.30 sıralarında başlaması planlanan Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde korona virüs ile ilgili son gelişmeler bulunuyor. 

 

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