Bakanlar Kurulu toplanıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu sabah YDÜ’yü ziyaretinde, Bakanlar Kurulu toplantısında yeni tedbirlerin de alınabileceğini söyledi.

Özersay, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nun yeni bir değerlendirme yapacağını ve bu toplantı öncesinde, geçtiğimiz hafta DAÜ’de olduğu gibi bugün de YDÜ’nün fikirleri ile yol haritasını dinlemek için ziyareti düzenlediğini ifade etti.