Bakanlar Kurulu toplanıyor!

Ersan Saner Başkanlığı'ndaki Bakanalar Kurulu ilk olağanüstü toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Bakanlar Kurulu’nun saat 15.00’da toplanması beklenirken gündeminde hükümet programının olduğu ifade ediliyor.
Ersan Saner Başkanlığı'ndaki Bakanalar Kurulu ilk olağanüstü toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Bakanlar Kurulu’nun saat 15.00’da toplanması beklenirken gündeminde hükümet programının olduğu ifade ediliyor.
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