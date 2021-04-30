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SON DAKİKA9453 test 44 pozitif vaka

Bakanlar Kurulu toplanıyor

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Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanıyor.
Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanıyor.

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci


Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre toplantı saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Toplantıda yeni covid-19 kararlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Vaka sayıları ve hastanede yatış oranı dikkate alınarak yeni açılımlar olma ihtimalinin konuşulduğu bildirildi

Dün 44 Vaka Tespit Edilmişti

"Toplam 9453 test yapıldı, 38'i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9453 olup, 38'i  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 73 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 5  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 38 kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 2 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 2 /Göçmenköy-1/ Yenikent-1/ Lefkoşa Sanayi-3 / Dereboyu-1/ Marmara-1/ Gelibolu-1/ Surlariçi-2 / Hamitköy-3 / Kaymaklı-2 / Çağlayan-1 


Girne 

Girne Merkez-4 / Edremit-1/ Karaoğlanoğlu-2 / Girne Boğaz-1/ Karşıyaka-1 / Alsancak-3 / Yukarı Girne-1


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3 / Tuzla-1/ Baykal-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

29  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9453 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 38 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 976. 247  

Toplam Vaka Sayısı: 6239  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5468 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 740 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 152  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 586 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 99 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 52 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 693 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1265

9453 test yapıldı, 38'i yerel 44 pozitif vaka

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