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Bakanlar Kurulu toplanıyor
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30.12.2021 09:44
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu’nun saat 09:00’da Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanacağı bildirildi.
Etiketler:
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detay
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kıbrıs
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