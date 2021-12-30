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Bakanlar Kurulu toplanıyor

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Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor

 

Bakanlar Kurulu’nun saat 09:00’da Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanacağı bildirildi.

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