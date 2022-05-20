Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
2.401,85
Altın
948.515
Dolar
15.9574
Euro
16.8883
Lefkoşa
22 °C
Mağusa
24 °C
Girne
19 °C
Güzelyurt
22 °C
İskele
24 °C
İstanbul
14 °C
Ankara
11 °C
Zafer kadınların
15 yıllık soruna tek cümlelik cevap
Açlık kapıyı çalıyor
Japonya: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlatabilir
TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın “Pontus” açıklamalarına tepki
Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nden açıklama
Karpaz ve Karşıyaka deniz kaplumbağaları koruma projesi sezonu açılıyor
İmamoğlu gençlere seslendi: Bir yıl daha dikkatli olun, sonra özgürsünüz
Anadolu Efes, son saniye basketiyle Euroleague finalinde!
Bakanlar kurulu toplanıyor
Karpaz bölgesinde elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
adriyatik denizinde römorkör battı: 5 ölü
Sıfır karbon yatırımlarına 20 trilyon destek
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
SEÇİM 2022
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak
Hatay ile Girne arasındaki ilk deniz otobüsü seferi yapıldı
Uzun: Haddini aşan bir eylem oldu
Tarım Bakanlığı ve Çiftçiler Birliği arasında uzlaşı sağlandı
Altın fiyatlarında Fed baskısı sürüyor
Kamacıoğlu, Sanayicinin önünü açacak önemli bir protokole imza attı!
3.Erhun Erkmen Masterler anı futbol turnuvası başladı
19 Mayıs Futbol Şenliği Yapılıyor
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
19 Mayıs nedeniyle ilçelerde törenler gerçekleştirildi
Sessiz Katil: Hipertansiyon
Tatar'dan istikrar vurgusu!
Rum başkanlık sarayındaki eylemde 1 kişi tutuklandı
Bakanlar kurulu toplanıyor
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
20.05.2022 09:39
Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel'in başkanlığında bugün toplanacak
Bakanlar Kurulu toplantısı saat 16:00’da Başbakan Dt. Ünal Üstel Başkanlığında toplanacak.
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Sevgilisinden ayrılıp kendini dağlara vurdu! Yıldız isim doğada çırılçıp
At üzerinde 12 saat boyunca cinsel ilişki sahnesi çeken oyuncu, kabus do
Hazar Ergüçlü merak edilenleri anlattı
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 5 Mayıs 2022
Diğer Haberler
Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nden açıklama
Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği, fanatiklik sınırlarını aşan hiçbir eylemin yanında olmadığını vurguladı.
Karpaz ve Karşıyaka deniz kaplumbağaları koruma projesi sezonu açılıyor
Telsim sponsorluğunda, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, Karşıyaka Turtle Watch ve Lapta Belediyesi katkıları ile Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi tarafından yürütülen Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi sezon
Bakanlar kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel'in başkanlığında bugün toplanacak
Karpaz bölgesinde elektrik kesintisi!
Karpaz bölgesinde elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 mayıs 2022
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 mayıs 2022
Hatay ile Girne arasındaki ilk deniz otobüsü seferi yapıldı
19 Mayıs 2022 Perşembe 21:57
Uzun: Haddini aşan bir eylem oldu
19 Mayıs 2022 Perşembe 21:48
Sigaraya yine zam geldi
19 Mayıs 2022 Perşembe 19:12
EÖP: Maksadını aşan eylemlerin, hiçbirimize faydası yoktur
19 Mayıs 2022 Perşembe 18:48
Tarım Bakanlığı ve Çiftçiler Birliği arasında uzlaşı sağlandı
19 Mayıs 2022 Perşembe 18:46
HP'de Vekiller İstifa Ediyor
19 Mayıs 2022 Perşembe 18:35
Tatar, herkesi sağduyulu olmaya çağırdı
19 Mayıs 2022 Perşembe 18:33
33 Vaka
19 Mayıs 2022 Perşembe 18:20
Kamacıoğlu, Sanayicinin önünü açacak önemli bir protokole imza attı!
19 Mayıs 2022 Perşembe 17:44
Dikkat! Elektrik kesintisi
19 Mayıs 2022 Perşembe 17:24
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
Ayni film kaç kere seyredilir?..
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
10:49 -
Zafer kadınların
10:47 -
15 yıllık soruna tek cümlelik cevap
10:16 -
Açlık kapıyı çalıyor
10:14 -
Japonya: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlatabilir
10:08 -
TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın “Pontus” açıklamalarına tepki
10:04 -
Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nden açıklama
10:02 -
Karpaz ve Karşıyaka deniz kaplumbağaları koruma projesi sezonu açılıyor
09:48 -
İmamoğlu gençlere seslendi: Bir yıl daha dikkatli olun, sonra özgürsünüz
09:45 -
Anadolu Efes, son saniye basketiyle Euroleague finalinde!
09:39 -
Bakanlar kurulu toplanıyor
09:19 -
Karpaz bölgesinde elektrik kesintisi!
09:08 -
Elektrik kesintisi!
09:05 -
adriyatik denizinde römorkör battı: 5 ölü
09:02 -
Sıfır karbon yatırımlarına 20 trilyon destek
09:00 -
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü
FOTO GALERİ
Sevgilisinden ayrılıp kendini dağlara vurdu! Yıldız isim doğada çırılçıp
At üzerinde 12 saat boyunca cinsel ilişki sahnesi çeken oyuncu, kabus do
Hazar Ergüçlü merak edilenleri anlattı
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 5 Mayıs 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
20 mayıs 2022 itibarıyla dövizde son durum
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü
Elektrik kesintisi!
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 mayıs 2022
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.