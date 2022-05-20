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SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Bakanlar kurulu toplanıyor

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Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel'in başkanlığında bugün toplanacak
Bakanlar kurulu toplanıyor

 

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 16:00’da Başbakan Dt. Ünal Üstel Başkanlığında toplanacak.

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