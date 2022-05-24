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Bakanlar Kurulu Toplanıyor

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Bakanlar Kurulu Toplanıyor
Bakanlar Kurulu Toplanıyor

 

Bakanlar Kurulu Başbakan Dt. Ünal Üstel Başkanlığında bugün saat 16:00’da toplanacak

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