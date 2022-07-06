Bakanlar Kurulu toplanıyor

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06.07.2022 10:02
Bakanlar Kurulu bugün saat 16:00’da Başbakan Ünal Üstel Başkanlığında toplanacak...
Gözler alınacak kararlara çevrildi.
Toplantıda alınan kararların açıklanması bekleniyor.
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