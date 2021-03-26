Bakanlar Kurulu toplanıyor! Açılacak mıyız?

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu, saat 14.00’te Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

Geçen haftaki kurul sonucu spor salonlarının ve bet ofislerinin açılmasına izin verildi.

Son günlerde salgının Gazimağusa'ya sıçraması ve vefat eden insanlar halkta endişeye neden oluyor.

Bir diğer yandan kapalı veya kısıtlı açılan sektörler ise artık dayanamadıklarını söyleyerek eylem üstüne eylem yapıyor.

Ülkede bugün gözler Bakanlar Kurulu'nda olacak