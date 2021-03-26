  • BIST 1.394
  • Altın 442,433
  • Dolar 7,9536
  • Euro 9,3717
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Bakanlar Kurulu toplanıyor! Açılacak mıyız?

» »
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu, saat 14.00’te Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.
Bakanlar Kurulu toplanıyor! Açılacak mıyız?

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu, saat 14.00’te Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

Geçen haftaki kurul sonucu spor salonlarının ve bet ofislerinin açılmasına izin verildi.

Son günlerde salgının Gazimağusa'ya sıçraması ve vefat eden insanlar halkta endişeye neden oluyor.

Bir diğer yandan kapalı veya kısıtlı açılan sektörler ise artık dayanamadıklarını söyleyerek eylem üstüne eylem yapıyor.

Ülkede bugün gözler Bakanlar Kurulu'nda olacak

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 43 Yaşında kadın Covid-19'a yenik düştü26 Mart 2021 Cuma 08:12
  • Sağlık Bakanlığı: " Hastane çalışanlarına yemek servisi devam ediyor"25 Mart 2021 Perşembe 23:32
  • Fotoğraf sanatçısı Ersin Taşer yaşamını yitirdi25 Mart 2021 Perşembe 22:52
  • Hayatını kaybeden yayanın kimliği belirlendi25 Mart 2021 Perşembe 22:49
  • Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti25 Mart 2021 Perşembe 22:38
  • BM KKTC Makamlarına danışmadan Kıbrıs'a komutan atadı Dışişleri Bakanlığı kınadı!25 Mart 2021 Perşembe 22:22
  • Acil Durum Hastanesi’nde 2 hemşirenin PCR pozitif çıktı25 Mart 2021 Perşembe 21:54
  • 6991 test,23'ü yerel 33  pozitif vaka25 Mart 2021 Perşembe 20:08
  • 6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka25 Mart 2021 Perşembe 20:02
  • Faşizm ve Irkçılık her yerde!25 Mart 2021 Perşembe 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti