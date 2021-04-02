Bakanlar Kurulu toplanıyor! Açılacak mıyız?

Bakanlar Kurulu bugün toplanacak

Detay- Özel Haber

Başbakan Ersan Saner Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantı saat 10.00’da başlayacak

Kapalı devre turizmin 12 Nisan'da açılacağının duyurulmasının ardından bu sistemin detayları ve uygulanabilirliği çokça tartışılmıştı.Bakanlar Kurulu'nun bu konuyu da detaylandırması bekleniyor.

Halihazırda kapalı olan sektörlerin yanında açık olan sektörlerin bir kısmında da ''Açtık ama müşteri yok iş yapamıyoruz'' tepkisi yükseliyor.

Geçtiğimiz gün duyurulan Hayat Pahalılığı'nın 4 ay dondurulması konusunun ise Kurul'da geniş yer edinmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere ilgili hemen her kesimden konuyla ilgili sert tepkiler ve eylem kararları gelmişti