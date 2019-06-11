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Bakanlar Kurulu toplanıyor, akaryakıt fiyatlarında indirim olabilir!

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Bakanlar Kurulu bugün saat 15.15'de toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor, akaryakıt fiyatlarında indirim olabilir!

Bakanlar Kurulu toplanıyor, akaryakıt fiyatlarında indirim olabilir! Bakanlar Kurulu bugün saat 15.15'de toplanıyor

Türkiye'de 3 gün önce motorinin litre fiyatında ortalama 21 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 17 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) verilen bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıdı.

Kuzey Kıbrıs'ta da bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nun akaryakıt fiyatlarında indirime gidip gitmeyeceği konusunda ne karar vereceği bekleniyor.

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