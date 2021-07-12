Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Saner başkanlığında saat 11.30 sıralarında başladı.
Toplantı sonrasında açıklama yapılması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Saner başkanlığında saat 11.30 sıralarında başladı.
Toplantı sonrasında açıklama yapılması bekleniyor.
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