Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantı saat 18.00’de tamamlandı. Toplantının ardından basına açıklama yapılmadı.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantı saat 18.00’de tamamlandı. Toplantının ardından basına açıklama yapılmadı.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.
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