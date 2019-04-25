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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantı saat 18.00’de tamamlandı. Toplantının ardından basına açıklama yapılmadı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.

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