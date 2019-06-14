  • BIST 90.444
  • Altın 257,027
  • Dolar 5,8991
  • Euro 6,6472
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

» »
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, saat 08.50’de başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü ve 10.40’ta sona erdi. 

Toplantıda alınan kararların yazılı olarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Yapacak daha çok işimiz vardı o yüzden şimdi rahatladığımı söylemek doğru olmaz”14 Haziran 2019 Cuma 09:21
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'14 Haziran 2019 Cuma 09:00
  • Salman, cinayet suçlamasını kabul etmedi!13 Haziran 2019 Perşembe 18:41
  • UBP-HP için kritik süreç! Özgürgün dosyası Meclis'te... Meclis tatil hazırlığında...13 Haziran 2019 Perşembe 18:07
  • KES: “ Sucuoğlu, yasal olmayan ve savcılık görüşü almadan atama yapacak kadar tecrübesiz bir bakan değildir”13 Haziran 2019 Perşembe 17:27
  • Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Orkestrası, kazandığı piyano ve gitar ödülünü teslim aldı13 Haziran 2019 Perşembe 17:19
  • Suçluların iadesi sürecinde "Türk ve Rum makamlar görüşmedi"13 Haziran 2019 Perşembe 17:16
  • 43. KKTC Uluslararası Fuarı yarın başlıyor13 Haziran 2019 Perşembe 17:06
  • Juncker: Kıbrıs sorununun çözümü başaramadıklarımız arasında13 Haziran 2019 Perşembe 16:52
  • BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “Polis teşkilatı yeniden yapılanmalı”13 Haziran 2019 Perşembe 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti