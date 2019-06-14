Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, saat 08.50’de başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü ve 10.40’ta sona erdi.
Toplantıda alınan kararların yazılı olarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, saat 08.50’de başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü ve 10.40’ta sona erdi.
Toplantıda alınan kararların yazılı olarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
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