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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

‘Özel jet’ konusunun konuşulduğu Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılmadı.

Bakanlar Kurulu toplantısı 6 saat sürdü…

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