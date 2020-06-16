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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
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KIBRIS
16.06.2020 20:38
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
‘Özel jet’ konusunun konuşulduğu Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılmadı.
Bakanlar Kurulu toplantısı 6 saat sürdü…
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