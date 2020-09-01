Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Bakanlar Kurulu toplantısı 14.00 sıralarında sona erdi.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık dört saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından basına açıklama yapılmadı.
Bakanlar Kurulu toplantısı 14.00 sıralarında sona erdi.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık dört saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından basına açıklama yapılmadı.
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