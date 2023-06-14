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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı 12.50'de sona erdi.

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