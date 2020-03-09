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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Koronavirus gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde görülen 2 Koronavirüs vakasının (COVID-19) ardından alınacak ek tedbirler görüşüldü.

Bakanlar Kurulu toplantısında, hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulması da ele alındı.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararların basına açıklanması bekleniyor.

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