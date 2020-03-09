Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Koronavirus gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde görülen 2 Koronavirüs vakasının (COVID-19) ardından alınacak ek tedbirler görüşüldü.
Bakanlar Kurulu toplantısında, hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulması da ele alındı.
Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararların basına açıklanması bekleniyor.
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