Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık üç buçuk saatlik bir toplantı yaptı.
Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 19.20 sıralarında tamamlandı.
Toplantının ardından basına açıklama yapılmazken, gündemdeki konuların görüşüldüğü bildirildi.
Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık üç buçuk saatlik bir toplantı yaptı.
Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 19.20 sıralarında tamamlandı.
Toplantının ardından basına açıklama yapılmazken, gündemdeki konuların görüşüldüğü bildirildi.
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