Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakanlık’tan alınan bilgiye göre Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı 3 saat sürdü.
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılmadı.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakanlık’tan alınan bilgiye göre Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı 3 saat sürdü.
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılmadı.
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