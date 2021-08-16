Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı saat 10.30’da başladı.
Bakanlar Kurulu toplantısında artış gösteren Koronavirüs vakaları ve alınan önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor.
Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda (KIB-TEK) yaşanan gelişmeler ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunların da Bakanlar Kurulu’nun gündemin olması bekleniyor.
Yaklaşık 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Toplantının ardından açıklama yapılacak...
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