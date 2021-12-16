Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı

Bakanlar Kurulu bugün 1 saat 15 dakikalık bir toplantı yaptı.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre 14.45’de Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başlayan toplantı, saat 16.00’da tamamlandı. Toplantı sonrası açıklama yapılmadı.
Bakanlar Kurulu bugün 1 saat 15 dakikalık bir toplantı yaptı.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre 14.45’de Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başlayan toplantı, saat 16.00’da tamamlandı. Toplantı sonrası açıklama yapılmadı.
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