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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. 

Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantı 18.40'ta sona erdi. 

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