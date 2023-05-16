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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
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16.05.2023 19:05
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantı 18.40'ta sona erdi.
Etiketler:
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