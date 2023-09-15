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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
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KIBRIS
15.09.2023 17:48
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Herhangi bir açıklama yapılmadı.
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