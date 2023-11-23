  • BIST 7898.59
  • Altın 1843.672
  • Dolar 28.7788
  • Euro 31.4326
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

» »
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yabancılara mal satışı... Oğuz: İki yasa tasarısı hazırlanıyor23 Kasım 2023 Perşembe 16:13
  • Bakan Gardiyanoğlu, Çalışma Affının Hazırlıkları Bitmek Üzere23 Kasım 2023 Perşembe 16:07
  • Baraka: Öğretmenlerimiz Yalnız Değildir!23 Kasım 2023 Perşembe 15:58
  • KTOEÖS, Elçilik önünde İsias’ta kaybedilen öğretmen ve çocuklar için adalet çağrısında bulundu23 Kasım 2023 Perşembe 15:31
  • İranlı oldu Belçikalı... Cezaevi'ne gönderildi...23 Kasım 2023 Perşembe 13:36
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı23 Kasım 2023 Perşembe 13:31
  • Kamu-İş’ten hükümet ve TÜK yönetimine ay sonuna kadar süre…23 Kasım 2023 Perşembe 13:16
  • Ucuza aldığı taklit ürünlerin üzerine markaların etiketlerini yapıştırarak sattı!23 Kasım 2023 Perşembe 13:13
  • Reçete Yolsuzluğu Krizinde Hastalar Mağdur Bekliyor23 Kasım 2023 Perşembe 13:08
  • Tarım Dairesi'nden harnup üreticilerine duyuru...23 Kasım 2023 Perşembe 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti