  • BIST 1.460,130
  • Altın 491,09
  • Dolar 8,4530
  • Euro 9,9050
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı ! Kararlar açıklanacak...

» »
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı ! Kararlar açıklanacak...
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı ! Kararlar açıklanacak...

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Saat 10.30'da başlayan ve 4 buçuk saat süren toplantı 15.00 sıralarında sona erdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başbakan Ersan Saner'in toplantıda alınan kararları açıklayacağını duyurdu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:19
  • Son Dakika: Tatar ve KKTC Bakanlarının Kıbrıs pasaportları yenilenmeyecek, işte detaylar...23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:13
  • KTÖS, Teknecik Santrali İçin İhalesiz Yakıt Alımını Eleştirdi23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:56
  • Tüzük değişikliği yapacaksaydınız aklınız neredeydi?23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:50
  • Sıcaklık, 38-41 derece dolaylarında olacak23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:49
  • Erhürman hükümeti hedef aldı, madde madde sıraladı23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Gelecek Adına Umut Verici23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:32
  • ‘Aşure Lokması’ Etkinliğinde Ersin Tatar Konuşma Yaptı23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:28
  • Son Bir Haftada 45 Trafik Kazası, 14 Yaralı23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:08
  • Bir Haftada 19 Yangın Çıktı… Birinci Neden Sigara İzmariti23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti