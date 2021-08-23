Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı ! Kararlar açıklanacak...

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Saat 10.30'da başlayan ve 4 buçuk saat süren toplantı 15.00 sıralarında sona erdi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başbakan Ersan Saner'in toplantıda alınan kararları açıklayacağını duyurdu.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Saat 10.30'da başlayan ve 4 buçuk saat süren toplantı 15.00 sıralarında sona erdi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başbakan Ersan Saner'in toplantıda alınan kararları açıklayacağını duyurdu.
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