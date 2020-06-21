  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Bakanlar Kurulu, Ülkeye Giriş Çıkışlarla İlgili Kuralları Netleştirme Gündemiyle Toplandı

» »
Bakanlar Kurulu, Ülkeye Giriş Çıkışlarla İlgili Kuralları Netleştirme Gündemiyle Toplandı
Bakanlar Kurulu, Ülkeye Giriş Çıkışlarla İlgili Kuralları Netleştirme Gündemiyle Toplandı

 Bakanlar Kurulu, ülkeye giriş çıkışlarla ilgili kuralları netleştirme gündemiyle toplandı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında 18.30 sıralarında başlayan toplantıda, ülkeye gelişlerle ilgili kararlar değişen koşullar çerçevesinde gözden geçirilecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay toplantıda, gerek Türkiye üzerinden deniz ve hava yolu ile gelişlerde, gerekse Güney Kıbrıs ile kara geçiş kapılarında uygulanacak kuralları değişen koşullar çerçevesinde tartışacaklarını; kısa süre önce açıkladıkları kararların bir bölümüne uygulamada karşılaşılabilecek sorunları da dikkate alarak açıklık getireceklerini kaydetmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şener Levent: ''Benim Afrikam buraya kadar.. Umarım bundan sonra kendi Afrika'larına iyi bakarlar..''21 Haziran 2020 Pazar 16:44
  • "KKTC'nin Acilen tam donanımlı hastane ve personele ihtiyaç var”21 Haziran 2020 Pazar 16:39
  • Naimoğulları: “Kendi işimizi yapmaktan bıktık”21 Haziran 2020 Pazar 16:34
  • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği:''Sınırların Açılması Öncesi Uyarılarımız''21 Haziran 2020 Pazar 16:22
  • “Çocuklarımızın yarışacağı değil, çocuklarımızın eşit ve adil bir şekilde erişebileceği bir eğitim sistemi istiyoruz”21 Haziran 2020 Pazar 16:21
  • Hasan Çakmak’ın Kitapları Oxford Üniversitesi’nde21 Haziran 2020 Pazar 16:18
  • KKTC Adıyamanlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği: “Dr. Küçük’ün hemşehrimiz çıkması bizi onurlandırdı”21 Haziran 2020 Pazar 16:15
  • TDP, Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’yla İlgili Meclis’e Öneri Sundu21 Haziran 2020 Pazar 16:11
  • Bedis Sahilinde eylem: Tarihi iskelenin 40 ayağından 20’si kırık21 Haziran 2020 Pazar 15:55
  • Başbakan Ersin Tatar: “Ana canan, baba candır”21 Haziran 2020 Pazar 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti