Bakanlar Kurulu üyelerine mesaj var

15.09.2017 tarihli mesaj şöyle;

Sn. Bakanlar Kurulu üyeleri, bir süre önce açılan Derinya Halk Plajı, seferberlik atışları nedeniyle halka kapatıldı. KKTC ve TC vatandaşlarının kimlik göstererek girebildiği Derinya Halk Plajında bu defa ‘YASAH HEMŞEHRİM’ denildi. Bir açılıp bir kapatılan plajı anladık da o atış neyin nesi oluyor dersiniz? Dağlar, ovalar, atış alanları torbaya mı girdi? Sizlerin bu ülkenin üst düzey yöneticileri olarak hiçmiesameniz okunmuyor? Yazık hemde çok yazık. Beyler herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder. Sanırım bizlerde sizleri seçmekle bu bedeli ödüyoruz.

**

Sn. Akile Büke, üniversitelerin kaliteden ödün vermemesi gerektiğini Vakıf üniversitelerinin tercih edilmemesinin nedeninin pahalı olmasından kaynaklandığını belirttiniz. Ayrıca yeni kurulmakta olan üniversitelerimiz hazırlıklarını tamamlarken kaliteden ödün vermemeleri gerektiğini bilmelidirler” ifadelerini kullandınız. Sn. Büke, KKTC’yi bir eğitim adası yapacağız sloganı ile yola çıkan siyasiler ne yazık ki, KKTC’yi eğitim adası yerine 3 ‘K’ adasına çevirdiler. Kara para, kumar ve kadın ticaretinin kol gezdiği Ada’da ne yazık ki eğitim kalitesi ile 4’ncü sıraya düştü. Akile Büke hanımefendi, biz bu siyasileri hep pandoranın kutusundan çıkartmak için uğraştık. Onlara değer verdik. Ancak verdiğimiz değerin karşılığını alamadık. Karşılığını göremediğimiz değerin, gördüğümüz kadar karşılığını vermemiz gerekirdi ki herkes yerini bilsin. Olmadı ve Eğitim Adası yerine 3 K Adası olduk.

**

Sn. LicaŞemeddisosyal medyadaki paylaşımında Rumlar sizi kesmeyecek çünkü seçtiklerimiz zaten öldürüyor bizleri.Filtresiz elektrik santralı. Zehirli meyve ve sebze,b… deniz ve kirli çevre derken şimdi tıbbi atık vakası.Rumlardan önce hastalıklar hepimizi götürecek diyorsun. Lica hanım böyle söylemekle Rum bizi kıtırkıtır kesecek. Rum’dan dost domuzdan post olmaz diyerek malı götürenlerin ekmeklerine kan doğruyorsun. Onlar kesme, öldürme ve savaşma sözcükleri ile bırak yollarını bulsunlar ve deveyi avurdu ile götürsünler. Yoksa ham hum şorolobu nasıl götürecekler? Ah be Lica hanımCam kırıkları gibidir bazen kelimeler.Ağzına dolar insanın,sussan acıtır konuşsan kanatır. Ne diyelim Allah’a don giydirdi bazı fellahlara.

**

Sn. Serkan Soyalan gün doğum günüm... 80'li yılların başlarında Lefkoşa'nın Lefkoşa tüttüğü günlerde açtım gözlerimi memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya. Çocuk yaşlardan tanıştığım kitaplar, bugüne kadar yoldaşım oldu. Aklım kesmeye başlayıp çevreyi gözlemlediğim yaşlarda, sola yöneldim, soldan soldan yürüdüm. Bu yolda çok gardaşlar edindim, omuz omuza direndim. Hiç zengin olmadım, çok para da taşımadım üzerimde. Gözüm de olmadı para pulda, "İyisidir" dedim karın tokluğu diyorsun sosyal medyadaki paylaşımında. Ah be Serkan iyiki doğdun. Sen ve senin gibiler doğmasaydı kime veya kimlere kalırdı bu dünya hiç düşündün mü? Hıyarın soyulduğu zamanda hıyar kaldığını ve değişmediğini hiç aklına getirdin mi? Sevgili Serkan, bazı insanlar vardır klasör gibi dışarıdan güzel gözükür içerisi karmakarışıktır işte sen öyle değilsin. Dışardan güzel gözüktüğün kadar içinin dışa yansıması da ayni güzelliktedir.

**

Sn. Ali Kişmir Genç TV’nin tanıtım programında et dizmen şahaneydi. Kralı karşına alınca o etleri şişlere dizmek sana çocuk oyuncağı gibi geldi. Yalnız etleri dizerken şişe parmağını da geçirme işi olmadı be Ali. Hadde onu anladık ama Kral etleri götürürken senin seyretmen ve bir şiş bile yiyememen benim kanıma dokundu. Hadde yavru kurtcuğum artık dikkatli ol. Sevgili Ali, şaka ve gırgır bir tarafa şu hayatta ben öyle insanlar tanıdım ki karakter tahlili yaptırsalar o bile negatif çıkardı. Ama senin karakter tahlilinin yanısıra, karnendeki dik duruş, çizgiden sapmama ve ülke sevgisi notu gördüğüm kadar 10’dan aşağı düşmedi.

**

Sn. Hüseyin Çavuş Kelleöncelikle Koop Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmenizi kutlarız. Yaptığınız açıklamada,Koopbank’ı olduğu noktadan çok daha ileriye taşımak adına görev aldığınızı belirttiniz. Tabi bu açıklama sonrasında da kendi kalenize golü atmış oldunuz. Koop. Merkez Bankası iştirakleri ile bir bütündür. Sn. Kelle iyi niyetli açıklamanız güzel de ben Kooperatifin siyasetin elinden alınarak gerçek sahiplerine yani köy kooperatiflerine, yani çiftçiye, üreticiye verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Keşke Çiftçiler Birliği başkanı olarak birde buna değinmiş olsaydınız.

**

Sn. Derman Saraçoğlu sosyal medyadaki paylaşımında Köy Kahvesinde, Türkiyeli GUMANDANA... Aha istediğin 5 şilin ceza peşin. Atıyorum kutuya. Ben bildiğim lisanda konuşacam diyen Kıbrıslı ihtiyarın soyu, tükenmiş olabilir mi Kıbrıs'ta? Sevgili Derman bazı sokaklarda sırf ilaç için kalan birkaç yasemin gibi belki tek tük bu ihtiyarlardan da kalmış olabilir. Ancak o ihtiyarlardan kalmamışsa sana hizaya geç tırnak kontrolü yapılacak diyenlerden istemediğin kadar gönderebilirim. Veya odacıbaşının şoförü bile geldiğinde ‘Buyurun Efendim’ diyerek kapıda karşılayanlardan da verebilirim. Ana konuşunca ceket ilikleyip secdeye duranlardan istersen iki düzine bile sana pas edebilirim. Telefonunu bekler, kaç bin tane istediğini belirten dilekçeni göndermeni istirham ederim.

**

Sn. Muhtar Ömer Meraklı TÜRKİYELİ Komutan nöbet tutan mücahide yanaşır.Selam mücahit bir isteğin varmı der.Mücahit aha gumandanımbuca dört lamarina altı morine bir okka da mıh alasında böyle hanaycıklısekmekcikli bir galifçik yaptırasın buraca da yazda yanarık. Yenarda da buyarık der. Komutan hiçbir şey analamadım çavuşu yollayayım da tercüme etsin der .MÜCAHİTpeee be ama bu gumandan TÜRKÇE bilmez bize nasıl eğitim verecek der içerikli yazını gördük. Yalnız artık bu öz Türkçe yerine gelcek, gidek, evde yoklar Türkçesi geldiğinden diğerini rafa kaldırdık. Rafta kala kala toza büründü. Gutsilli kadar haysiyetleri kalmadı. Aradık raftan alalım yok almayın diyerek deyyus,velesbide atladığı gibi hanayların altından sırra kadem bastı.