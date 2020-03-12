Bakanlar Kurulu yarın sabah 9:30 itibariyle olağanüstü toplanıyor.

Bakanlar Kurulu sözcüsü Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu'nun sabah 9:30 itibariyle olağanüstü toplanacağını ve dünyadaki salgın hastalık bağlamında ülkemizde yürürlüğe koyacağı İLAVE tedbirleri konuşup kararlaştıracağını açıkladı.
Bakanlar Kurulu sözcüsü Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu'nun sabah 9:30 itibariyle olağanüstü toplanacağını ve dünyadaki salgın hastalık bağlamında ülkemizde yürürlüğe koyacağı İLAVE tedbirleri konuşup kararlaştıracağını açıkladı.
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