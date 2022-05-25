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Bakanlar Kurulu yeni taşocağı izni verdi

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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Serhatköy bölgesinde Sevgül Kahmakamtorunları adına yeni bir taşocağı izni verildi.
Bakanlar Kurulu yeni taşocağı izni verdi

Bakanlar Kurulu, yeni taşocağı izni verdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Serhatköy bölgesinde Sevgül Kahmakamtorunları adına yeni bir taşocağı izni verildi.

Taşocağı, toplam 26.000 metre kare alan kaplayacak.

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