Bakanlar Kurulu yeniden devam ediyor...

1 saat kadar önce Bakanlar Kurulu bitiyor diye medyaya çağrı yapıldı ancak Bakanlar Kurulu henüz tamamlanmadı.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun toplantısının devam ettiği kaydedildi.
Başbakanlık'tan daha önce teyit edilen bilgide, toplantının 16.30'da sona erdiği belirtilmişti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun yerel vaka sayısındaki artış dikkate alarak bulaşın daha fazla artmaması amacıyla aldığı kararların görüşüldüğü Bakanlar Kurulu saat 13.30'da toplanmıştı.
Bakanlar Kurulu'nun tamamlanmasının ardından Başbakan Ersan Saner'in alınan kararları açıklaması bekleniyor.
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