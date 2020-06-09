Bakanlar Kurulu:1 Temmuz'da seyehat yasakları için yeniden toplanacak

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda '1 Temmuz seyahat açılımı'na yönelik perşembe günü bir toplantı yapacak.
Turizm sektörünün de planlama yapması için ülkeye gelebilecek turistlerle ilgili detaylı çalışma yapılacağı belirtildi. Bakanlar Kurulu'nun 4 saatlik toplantısı ardından açıklamaları Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yaptı.
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün cenazesinin perşembe günü yapılacağı ve Anıttepe'de devlet mezarlığında defin olacağı belirtildi.
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