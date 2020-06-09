  • BIST 109.237
  • Altın 375,229
  • Dolar 6,7938
  • Euro 7,7126
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Bakanlar Kurulu:1 Temmuz'da seyehat yasakları için yeniden toplanacak

» »
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda '1 Temmuz seyahat açılımı'na yönelik perşembe günü bir toplantı yapacak.
Bakanlar Kurulu:1 Temmuz'da seyehat yasakları için yeniden toplanacak

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda '1 Temmuz seyahat açılımı'na yönelik perşembe günü bir toplantı yapacak.

Turizm sektörünün de planlama yapması için ülkeye gelebilecek turistlerle ilgili detaylı çalışma yapılacağı belirtildi. Bakanlar Kurulu'nun 4 saatlik toplantısı ardından açıklamaları Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün cenazesinin perşembe günü yapılacağı ve Anıttepe'de devlet mezarlığında defin olacağı belirtildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emekli Polislerden Kar-İş Eylemine Tepki09 Haziran 2020 Salı 18:06
  • Bakan Pilli: "Toplam 53 test yapıldı, pozitif vaka yok"09 Haziran 2020 Salı 18:04
  • Sınavların geçerlilik süresi uzatıldı!09 Haziran 2020 Salı 17:53
  • Kolan Hastanesi’ne borçlar için ödeme yapılacak09 Haziran 2020 Salı 17:52
  • Pasaport ihalesi yurt dışı firmalara da açıldı09 Haziran 2020 Salı 17:50
  • Damga pulu basılıyor!09 Haziran 2020 Salı 17:49
  • UNITECYPRUSNOW: “Uçuşlardan Önce Geçişleri Başlatın”09 Haziran 2020 Salı 17:43
  • Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Süheyla Küçük’ün Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı09 Haziran 2020 Salı 17:42
  • Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nın Kullanımı ve İdari Esasları Protokolü Güncelleniyor09 Haziran 2020 Salı 17:41
  • Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin Askeri Olmayan Gelişime Açılmasını Öngören Düzenlemenin Yeni Aşaması Bugün Başlatıldı09 Haziran 2020 Salı 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti