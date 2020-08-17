Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar açıklandı; Deniz yoluyla yolcu sayısına sınırlama!

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay’ın açıklaması şöyle:

‘1 Temmuz- 16 Ağustos arası hava yolu ile 37500, deniz yolu ile 13195 kişi geldi.

Deniz yolu 66, hava yolu 33 pozitif vaka çıktı.Risk faktörü deniz yolu ile gelişlerde daha fazla olduğu saptandı.Deniz yolu ile gelen yolcu sayısı günde 250’ye indirildi.

Deniz yolu ile gelen yolcular ülkede yapılan test sonuçları çıkana kadar limanda bekleyecek

Başlamış olan random test uygulamasınının sayısının ve sıklığının artırılması yönünde adım atılacak

Özellikle Kıbrıs Rum tarafına giden ve başlangıçta bir kez test yapılmış olan vatandaşların arasından tesadüfi olarak testler yapılacak.

Riskin daha yüksek olduğu noktalarda random test sayısı artırılacak.Yurtdışından gelen yolcuların tet sonuçları negatif çıkmasına rağmen bir süre sonra random test yapacak.Çift test uygulamasına rağmen aradan kaçma ihtimali daha da aşşağıya çekilmeye çalışılacak.

Türkiye’de gemiye veya uçağa binmezden önce PCR test sonuçlarınınkontrol edilmesiyle ilgili olarak yeni bir uygulamayı devreye sokacağız.

3 farklı kategorinin hastane dışında karantina altına alınacak bir uygulamamız var. 66 vakanın 25’i hastanede tedavi görürken geriye kalan pozitif vakalar belirlenen merkezi noktalarda gözetim altında tutuluyor.

Temaslılar, Asemtomatik vakalar ve karantinadaki kişilerin daha merkezi bir konaklama sağlanabilmesi için Maliye Bakanlığı bu konuda adım atacak.

Bunların haricinde özellikle eğlence merkezlerinde belirli bir metrekare noktasında mekan içinde bulunabilecek kişi sayısı düzenlemesi yapılacak. Bunlara uymayan işletmelerin kapatılması gibi yaptırımlar yapılacak.

Çalışma hayatında risk grubu içerisinde yer alan bireylerin daha fazla korunmaya ihtyiaç olması noktasında kamuda her bir bakanlığın kendi bünyesinde gerekkli tedbirleri alması konusu da değerlendirildi. bu yönde inisiyatif kullanılmasında görüş birliği vardır.

Eğitimle ilgili 21 Ağustos tarihinde Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları düzenleyecekleri bir basın toplantısı ile hangi tarihten itibaren hangi kuralları içerisinde eğitime başlanacağını açıklayacak.

Bakanlar Kurulu ile bu konu bugün paylaşıldı ve hem fikir olduğumuzu söyledik. Gün bazında bir ayrıştırömaya gidilebielceği ve fiziki oalrak daha seyrek ilerleme noktasında bir görüş birliği vardır.

Eğlence ve düğünler dahil nasıl tedbirler alınabileceği noktasında görüşmeler yapıldı. İleriki günlerde bu konularda bir takım kararlar alınacaktır.’