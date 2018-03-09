Bakanlar Kurulu’nda gündem yoğundu… İşte o kararlar

Bakanlar Kurulu, DAÜ akademik personeline siyaset yasağını kaldıracak düzenleme yapılması kararı alırken, müşavir yaratılmamasıyla ilgili tasarıyı onayladı, mali krizdeki Yenierenköy Belediyesi’ni de görüştü.

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, Ankara ziyareti ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun bilgilendirildiğini anlatarak, müşavir yaratılmaması amacıyla hazırlanan Üst Kademe Yöneticileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ele alınarak, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini dile getirdi.

Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sorunların da toplantıda görüşüldüğünü kaydeden Özersay, belediyede mali ve idari açıdan düzenleme yapılması için görevlendirmeler yapıldığını anlattı.

Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından getirilen Asgari Ücret ile ilgili de kurulun sadece değerlendirme yaptığını, bununla ilgili herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun yürürlükteki tüzükte yapılan değişiklikle DAÜ’de akademik personelin bir siyasi partide yer alabilme hakkı ile ilgili düzenlemeye gidildiğini de anlattı.

Kurulun gündeminde çok fazla çözülmesi gereken konu olduğunu kaydeden Özersay, bu nedenle Bakanlar Kurulu’nun yarın yeniden olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun toplantısı yarın saat 11.30’da başlayacak.