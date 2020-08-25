Bakanlar Kurulu'nda uzlaşı olmadı!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın konuğu olarak Bakanlar Kurulu’nda görüşülen konulara değindi.

Ülkede Koronavirüs ile ilgili panik havası görmediğini, toplumun bazı kesimlerinde “bir miktar endişe” olduğunu gözlemlediğini söyleyen Özersay, “Aslında kaygı duymak ya da bir miktar endişeli olmak tedbirli olmayı beraberinde getiriyorsa çok da büyük bir sorun değil” dedi.

ÜLKEYE GİRİŞLERDE 5-6 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASINA GEÇİLMELİ”

“Mevcut sistem efektif bir şekilde uygulanamıyorsa, ülkeye girişlerde 5-6 günlük karantina uygulamasına geçilmeli” şeklinde konuşan Özersay, bu konudaki önerisini bugünkü toplantıda hükümet ortağına ilettiğini belirtti.

“YOLCU VE SEFER KISITLAMASI OLMADAN KARANTİNA”

Özersay, “Söz konusu karantinalı giriş önerimiz; yolcu kısıtlamasının ortadan kalkması, sefer sayılarındaki sınırlamanın ortadan kalkması halinde uygulanabilecek bir sistem” şeklinde konuştu.

Söz konusu öneriyle ilgili Bakanlar Kurulu’nda uzlaşı çıkmadığını belirten Özersay, “Görüş birliğine varılamadı, bu konuda üzgünüm” dedi.

Eğitim süreci başlamadan böylesi bir kararın, vatandaşın içinin rahatlamasını sağlayacağını söyleyen Özersay, “Kamuoyunun az da olsa rahatlaması, yerel vakaların temaslılarının bütünen takip edilmesi ve sağlık sisteminin bir nefes alması sonrası, belli bazı adımlar atılabilir diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Özersay, “Belki de 1 hafta sonra bu dediklerimi yapmak zorunda kalacağız” dedi.