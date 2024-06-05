Bakanlar Kurulu'ndan 33 kişiye vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası kapsamında gerekli koşulları yerine getiren 33 kişinin vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığa alınan isimler şu şekilde:
Meltem Tabuk
Halil Kırıtan
Sevil Seçil Erdem
Haydar Şahin
Gulshen Batyrova
Mehmet Polat
Hüseyin İlkhan
Serdar Zurnacı
Kübra Işık
Yunus Ünal
Mehmet Taşçı
Alper Karabacak
Osman Ertuğrul Ural
Dıdar Omırov
Yalvaç Akgün
Abdulkerim Turan
Yavuz Selim Çolak
Arzu Balkan
Gülay Levent Durdalı
Orçun Üstün
Kevser Baran
Ceyda Açar
Tuğçe Korkmaz
Gülşen Sevimer
Gökce Bayram
Fatma Pehlivan
Sertel Tantan
Tuğberk Keskin
Yücel Gök
Buse Nur Güney
Sıla Dilan Arslan
Nazlı Sinem Polat
Kemal Bayraktaroğlu
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