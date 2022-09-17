  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Bakanlar Kurulu’ndan 49 kişiye vatandaşlık

» »
Bakanlar Kurulu, 49 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Bakanlar Kurulu’ndan 49 kişiye vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden 49 kişiye vatandaşlık verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle:

Ilias Abdoulline, Göksel Çalışkan, Cihan Kızılgül, Buse Dönmez, Umut Ezgi, Meryem Alkış, Ferdi Engizek, Dilan Şahan, Basri Kösen, Enes Kaya, Mustafa Muhacır, Yalçın Kabacıklı, Mehmet Sayar, Ali Kozan, Kurtuluş Temel, Yusuf Bostancı, Hasan Görgülü, Özkan Sert, Aysun Köse, Türkan Uraz, Derviş Bulut, Beyazıt Sert, Özlem Yartum, Mahmut Doğan, Yasin İmalı, Ebru Dayı, Esra Dayı, Tülay Çağla, Çağatay Güvendi, Seher Demirci, Çilem Akkoç, Elif Gök, Ayşe Doğanpınar, Hazar Aşker, Emine Almas, Fatih İmalı, Aydın Akgöl, Nurdan Morgül, Mustafa Öğdü, Hasan Avlar, Zehranur Özçelik, İrem Fidan, Duran Faruk Gizlici, Mısra Tipi, Merve Akkılıç, Ahmet Suyanı, Mehmet Sıddık Vural, Mazlum Tinel, Özlem Tiryakioğlu.

Bakanlar Kurulu, 2 Eylül 2022 tarihinde ise 29 kişiye vatandaşlık vermişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, şehit eşini ziyaret etti16 Eylül 2022 Cuma 20:47
  • İdris Demirsöz görevden alındı16 Eylül 2022 Cuma 20:42
  • FEMS Genel Kurulu Girne’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ev sahipliğinde başladı16 Eylül 2022 Cuma 18:56
  • Merkezi Cezaevi'nde toplam 797 mahkum var16 Eylül 2022 Cuma 18:14
  • Maliye Bakanlığı Tarafından Ödemeler Yapıldı16 Eylül 2022 Cuma 17:53
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları16 Eylül 2022 Cuma 17:25
  • Gazimağusa - İskele Anayolu'nda Kaza! 7 Araç Birbirine Girdi16 Eylül 2022 Cuma 17:07
  • Evkaf'tan Cengiz Topel Hastanesi’ne anlamlı bağış...16 Eylül 2022 Cuma 16:49
  • KTÖS’ten Eğitim Bakanlığı’na çağrı16 Eylül 2022 Cuma 16:43
  • 61 Numuneden 58'i Temiz16 Eylül 2022 Cuma 16:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti