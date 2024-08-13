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Bakanlar Kurulu'ndan akaryakıt tedariki için karar

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Bakanlar Kurulu, Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden ve farklı menşelerden de akaryakıt ürünleri tedarik edilebilmesi yönünde karar aldı.
Bakanlar Kurulu'ndan akaryakıt tedariki için karar

Bakanlar Kurulu, Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden ve farklı menşelerden de akaryakıt ürünleri tedarik edilebilmesi yönünde karar aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “Önergede belirtilenler ışığında, ülkemizde bulunan izinli akaryakıt ithalatçı şirketlerin, arz güvenliğini sağlamak adına Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de ve farklı menşelerden akaryakıt ürünleri tedarik edilebilmesi, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun kalitede akaryakıt ürünlerinin tedarik edilebilmesine karar verdi.” ifadeleri yer aldı.

 

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