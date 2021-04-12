Bakanlar Kurulu’ndan Ercan grevine yasak

Bakanlar Kurulu, sendikaların Ercan Havalimanı'nda başlatacağı süresiz grevi, 60 gün süreyle yasakladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlar Kurulu, sendikaların Ercan Havalimanı’nda başlatacağı süresiz grevi, 60 gün süreyle yasakladı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlar Kurulu, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Güç-Sen ve KTHES’in yarından itibaren başlatacağı grevi yasakladı.
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