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Bakanlar Kurulundan iki yeni karar

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Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edilip tedavileri sona eren hastaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişleriyle ilgili karar üretti…
Bakanlar Kurulundan iki yeni karar

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edilip tedavileri sona eren hastaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişleriyle ilgili karar üretti

Bakanlar Kurulu, ülkeye sefer yapan gemilerin elzem hizmetler haricinde yolcu taşımasının yasaklanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu 11.4.2020 tarihli karar kapsamından, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edilip tedavileri sona eren hastaların muaf tutularak, 14 gün karantina şartlarına uymaları koşulu ile ülkeye girişlerine izin verilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu iletim şebekeleri ve bakım işleri kapsamında Türkiye’den gelecek teknik ekibin ülkemize girişlerine izin verilmesiyle ilgili de karar üretti.

Bakanlar Kurulu, Teknecik Elektrik Santralı dizel makinalarında periyodik bakımlarının yapılması amacı ile Türkiye’den bir teknik ekibin ülkeye gelerek daha önce imzalanmış olan sözleşme kapsamında bakım çalışmalarını yapmasının üretimin arz güvenliği açısından elzem olduğundan, 14 gün karantina şartlarına uymaları koşulu ile ülkeye girişlerine izin verilmesine karar verdi.

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