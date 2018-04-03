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Bakanlar Kurulundan önemli kararlar

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Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık 3 saat süren toplantısı sonrası bir dizi karara imza attı.
Bakanlar Kurulundan önemli kararlar

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, Maronit ve Rum azınlıklara yapılan yardımlardan alınan verginin kaldırıldığını açıkladı. Özersay yardımların yeni bir prosedür ile sürdürüleceğini belirtti. Özersay ayrıca kamuoyunda ‘Müşavirlik Yasası’ olarak bilinen Üst Kademe Personel Yasası’nın da onaylanarak meclise gönderildiğini ve onaylandığı takdirde müşavirlik konusunun tarihe karışacağını söyledi.

Özersay bugün basında çıkan Kıb-Tek ile ilgili bir iddianın araştırılması için Başbakanlık Denetleme Kurulunun devreye girdiği ve soruşturma yapılacağını açıklarken, Atatürk Öğretmen Koleji ile DAÜ Yönetim Kurullarının da bugünkü toplantıda atandığını belirtti.

Bet ofislerin sayılarının azaltılması ile ilgili bir raporun bugün toplantının gündem maddeleri arasında olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Özersay, bu çalışmanın sonraki toplantıda devam edeceğini ifade etti.

Belediyelerin mali bütçesi ile TAK’ın mali bütçesinin onaylanarak meclise gönderildiğini belirten Özersay KTFF’ye yapılacak olan yardımların da onaylandığını kaydetti. Özersay ayıca toplantıda Turizm Fuarlarına katılacak personel ve Dışişleri personelinin bazı gezileri için kararlar da alındığını sözlerine ekledi.

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